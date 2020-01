Carrera: “Nessun favorito, Napoli-Juve sarà una partita a sè. Il San Paolo applaudirà Sarri”

Massimo Carrera, ex giocatore della Juventus, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TuttoJuve in merito al match tra i bianconeri ed il Napoli di questa domenica.

LE PAROLE

“Nessuno ad inizio anno avrebbe immaginato di leggere un Napoli così in basso in classifica. Sulla carta è favorita la Juventus, ma sarà una partita a sé. Penso che Gattuso troverà qualche buona soluzione per mettere in difficoltà i propri avversari. Infatti, la squadra azzurra vorrà fare bella figura davanti al proprio pubblico e farà di tutto, a mio avviso, per cercare di tornare al successo in campionato dopo le tante sconfitte consecutive”.

SU SARRI

“Credo sarà accolto con applausi, ha lasciato un bel ricordo a Napoli. E non ha mai parlato male della squadra, dei tifosi e della città. Si è sempre comportato bene, ecco perché il pubblico dovrebbe accoglierlo solo con applausi”.

