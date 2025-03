Carte Pokémon, lanciata la nuova espansione Avventure insieme

Milano, 15 mar. (askanews) – Una nuova espansione del Gioco di carte collezionatili Pokémon che sembra avere le caratteristiche per riaccendere la passione del pubblico e dei collezionisti. È stata infatti lanciata “Scarlatto e Violetto – Avventure insieme”, che ripropone i Pokémon degli allenatori, ossia le varianti specifiche di un certo personaggio legato a chi lo ha addestrato. I quattro allenatori presenti nell’espansione sono N, Kissara, Layla e Hop e ciascuno presenta dei Pokémon che possono fare squadra e diventare più forti insieme nell’ottica del gioco.

Dal lato del collezionismo, che in Italia sembra vivere un momento di minor diffusione tra il grande pubblico (mentre continua a funzionare molto bene con gli appassionati e i collezionisti più impegnati), “Avventure insieme” presenta carte interessanti, che potrebbero far ripartire l’interesse anche su vasta scala. Ci sono illustrazioni rare spettacolari, come quelle dedicate ad Articuno o a Wailord, ma anche a Reshiram di N o a Wooloo di Hop. Ma anche le ex presentano pezzi interessanti, come le full art di Volcanion o di Salamence. Gli stessi due Pokémon hanno poi versioni ex illustrazione rara altrettanto affascinanti. Le tre carte più rare del set, infine, solo le iper rare di Bellibolt-ex di Kissara, Zoroark-ex di N e una Energia Appuntita piuttosto curiosa anche a livello di artwork.

Avventure insieme è poi interessante anche per le carte promozionali abbinate a diversi prodotti, come per esempio i box di Sfida strategica: sono quattro modelli di carta orografica tra le quali spiccano un Kilowattrel di Kissara e uno Snorlax di Hop.

Nel complesso l’espansione è accattivante e, anche senza avere carte speciali dedicate ai Pokémon più popolari, sembra avere le caratteristiche per ottenere un buon successo di pubblico.