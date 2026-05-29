cartoons-on-the-bay,-cristina-d’avena-e-i-gem-boy-a-pescara

Roma, 29 mag. (askanews) – Da alcuni anni l’animazione ha il suo regno: Pescara. La regina, però, è lei da sempre: Cristina D’Avena. Domani alle 21.00 salirà sul palcoscenico di Cartoons On The Bay, il Festival internazionale dei Cartoni e dei Transmedia promosso da Rai e organizzato da Rai Com dal 27 al 30 maggio. Ad accompagnarla, in Piazza Salotto, ci saranno i Gem Boy, con cui condivide una collaborazione storica e consolidata. Insieme porteranno in scena uno show che va oltre il concerto tradizionale: un’esperienza collettiva fatta di partecipazione, ironia ed energia, in cui il pubblico canta, si emoziona e riscopre le sigle che hanno segnato intere generazioni. Tra i brani più attesi “Kiss Me Licia”, “Mila e Shiro”, “Holly e Benji”, “Lady Oscar” e “Occhi di gatto”.

Il sodalizio tra Cristina D’Avena e i Gem Boy attraversa da anni i palchi di tutta Italia con risultati straordinari, registrando numerosi sold out e confermandosi come uno degli spettacoli live più amati e seguiti dal pubblico.

Una carriera precoce quella di Cristina D’Avena, iniziata a soli 3 anni e mezzo partecipando allo Zecchino d’Oro con “Il valzer del moscerino”. Nel corso del suo percorso artistico ha interpretato oltre 800 sigle di cartoni animati, pubblicato più di 200 album e venduto oltre 7 milioni di copie, arrivando a celebrare 44 anni di attività nel 2026.

È stata superospite al Festival di Sanremo e protagonista dei progetti “Duets”, che l’hanno vista collaborare con oltre 32 artisti della musica italiana, ottenendo numerosi riconoscimenti e importanti risultati nelle classifiche.

I Gem Boy, storica band nata a Bologna nei primi anni Novanta, accompagnano Cristina D’Avena dal 2007 nel fortunato “Cristina D’Avena & Gem Boy Show”, registrando sold out in tutta Italia. Il gruppo quando si esibisce con Cristina D’Avena è composto dal cantante Carlo “CarlettoFX” Sagradini, Max Vicinelli alle tastiere, Alessandro “J.J. Muscolo” Ronconi alla chitarra, Milco Merloni al basso, Bruno Farinelli alla batteria, Andrea Poltronieri ai fiati e dal fonico Michele “Sdrushi” Romagnoli.