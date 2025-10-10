venerdì, 10 Ottobre , 25

Ict, Nethesis cavalca la ‘grande onda’ digitale

(Adnkronos) - Giornata clou per il Meeting degli...

In Italia ogni anno 5 neonati vengono uccisi dalle madri, lo psichiatra: “Negano la gravidanza”

(Adnkronos) - Le donne che si macchiano di...

Trump senza Nobel, la Norvegia teme ritorsioni per il ‘premio negato’

(Adnkronos) - "Gli Stati Uniti puniranno la Norvegia...

Israele-Hamas, ecco il testo dell’intesa su prima fase piano Trump per fine guerra a Gaza

(Adnkronos) - "Misure per l'attuazione della proposta del...
caruso-tribute-prize-a-new-york-il-14-ottobre
Caruso Tribute Prize a New York il 14 ottobre

Caruso Tribute Prize a New York il 14 ottobre

Video NewsCaruso Tribute Prize a New York il 14 ottobre
Redazione-web
Di Redazione-web

Presentato alla Camera. Il 12 concerto a Old San Patrick

Roma, 10 ott. (askanews) – La Camera dei Deputati ha ospitato la conferenza stampa di presentazione del Caruso Tribute Prize di New York, prestigioso riconoscimento internazionale dedicato alla memoria del grande tenore Enrico Caruso che verrà assegnato il prossimo 14 ottobreAll’incontro sono intervenuti l’Onorevole Christian Di Sanzo, la premiata soprano Katia Ricciarelli, il Presidente del Premio Dante Mariti, organizzatore con Melos International, la presentatrice Veronica Maya, il tenore premiato Nicola Pisaniello, la scrittrice premiata Germana Valentini, la cantante premiata Federica Raimo, e Mattia Iovane di IlNewyorkese. Un messaggio è pervenuto da Santo Versace, premiato, mentre il tenore premiato Alessandro Lora si è collegato in video. Lora sarà anche protagonista a New York il 12 ottobre nella storica Basilica OLD San Patrick accanto al soprano Laura Cremaschi, al pianista Alessandro Marini e alla cantante spagnola Amalia con la sua AVE MARIA PER LA PACE in una serata dedicata al grande repertorio del bel canto italiano, sempre organizzata da Dante Mariti.Un ringraziamento speciale è stato rivolto da Mariti al fondatore dell’Italian American Museum di New York, Dr. Joseph Scelsa, che ospiterà la cerimonia del Caruso Tribute Prize.Durante il suo intervento, Katia Ricciarelli ha voluto ricordare la figura di Enrico Caruso lanciando un appello al Governo italiano: sostenere concretamente i giovani cantanti lirici italiani, che oggi affrontano grandi difficoltà nel trovare spazio nei teatri nazionali, spesso occupati da interpreti stranieri.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.