Casa, aumentano a Torino le famiglie italiane che occupano abusivamente

TORINO (ITALPRESS) – Cambia la tipologia delle persone che ricorrono all’occupazione abusiva delle case di edilizia residenziale pubblica (Erp) per trovare un tetto sotto il quale dormire. Se in principio si trattava di rom, ora si tratta di famiglie italiane con bambini. Ne ha parlato l’assessore regionale alle Politiche della Casa Chiara Caucino, che ha partecipato questa mattina, presso la Prefettura di Torino, a un incontro sul tema delle occupazioni abusive di alloggi di edilizia residenziale pubblica al quale erano presenti il prefetto Claudio Palomba, sindaco, vicesindaco e questore di Torino e funzionari dell’Agenzia territoriale per la Casa del Piemonte centrale.

