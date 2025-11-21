casa-bianca-contro-sindaco-new-york:-“un-comunista-alla-white-house”

Leavitt difende Trump e conferma lavoro su piano pace Russia-Ucraina

Washington, 21 nov. (askanews) – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato che l’amministrazione Trump sta lavorando a un piano di pace tra Russia e Ucraina, elaborato dal negoziatore Steve Witkoff e dal Segretario di Stato Marco Rubio. Nel suo briefing, Leavitt ha attaccato anche il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, definendolo “comunista”, e difeso il presidente dopo le critiche per aver insultato un giornalista.”Il presidente annuncerà domani che il sindaco eletto sarà ricevuto nello Studio Ovale, e le nostre squadre stanno definendo i dettagli. Non entrerò nelle valutazioni del presidente, lo sentirete direttamente da lui. Aggiungo soltanto che la dice lunga il fatto che domani avremo un comunista alla Casa Bianca: è la persona che il Partito Democratico ha scelto come sindaco della città più grande del Paese”, ha dichiarato Leavitt.”Il presidente è molto diretto e trasparente con tutti in questa sala. Lo avete visto e lo avete sperimentato. È uno dei motivi per cui gli americani lo hanno rieletto: per la sua franchezza. Denuncia le notizie false quando le vede, si irrita con i giornalisti quando diffondete bugie su di lui o sulla sua amministrazione.”, ha concluso la portavoce.