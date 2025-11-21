venerdì, 21 Novembre , 25

X Factor, cosa è successo ieri sera: eliminazione, manche, ospiti

(Adnkronos) - È andato in onda ieri il...

Coppa Davis, Panatta e i no di Sinner e Musetti: “Con loro Italia imbattibile”

(Adnkronos) - Adriano Panatta parla dell'Italia in Coppa...

Né introversi né estroversi, c’è una terza personalità: chi sono gli otroversi

(Adnkronos) - Hai sempre avuto difficoltà a incasellare...

Tumori, in Toscana 200mila persone con cancro, Fondazione Aiom raccomanda 5 vaccinazioni

(Adnkronos) - In Toscana 200mila uomini e donne...
Casa Bianca contro sindaco New York: “Un comunista alla White House”

Redazione-web
Di Redazione-web

Leavitt difende Trump e conferma lavoro su piano pace Russia-Ucraina

Washington, 21 nov. (askanews) – La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha confermato che l’amministrazione Trump sta lavorando a un piano di pace tra Russia e Ucraina, elaborato dal negoziatore Steve Witkoff e dal Segretario di Stato Marco Rubio. Nel suo briefing, Leavitt ha attaccato anche il sindaco eletto di New York, Zohran Mamdani, definendolo “comunista”, e difeso il presidente dopo le critiche per aver insultato un giornalista.”Il presidente annuncerà domani che il sindaco eletto sarà ricevuto nello Studio Ovale, e le nostre squadre stanno definendo i dettagli. Non entrerò nelle valutazioni del presidente, lo sentirete direttamente da lui. Aggiungo soltanto che la dice lunga il fatto che domani avremo un comunista alla Casa Bianca: è la persona che il Partito Democratico ha scelto come sindaco della città più grande del Paese”, ha dichiarato Leavitt.”Il presidente è molto diretto e trasparente con tutti in questa sala. Lo avete visto e lo avete sperimentato. È uno dei motivi per cui gli americani lo hanno rieletto: per la sua franchezza. Denuncia le notizie false quando le vede, si irrita con i giornalisti quando diffondete bugie su di lui o sulla sua amministrazione.”, ha concluso la portavoce.

