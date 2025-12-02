casa-bianca:-“molto-ottimisti”-su-un-accordo-per-l’ucraina

Portavoce Leavitt: Witkoff in Russia, Trump nel pieno dei suoi poteri

Washington, 2 dic. (askanews) – La Casa Bianca parla di “forte ottimismo” sulla possibilità di un accordo per porre fine alla guerra tra Russia e Ucraina. Lo afferma la portavoce Karoline Leavitt, mentre l’inviato speciale Steve Witkoff si prepara a volare a Mosca per un nuovo round di colloqui con Vladimir Putin.”Credo che l’amministrazione sia molto ottimista – ha detto la portavoce della Casa Bianca – come avete visto, l’intero team del Presidente – l’inviato speciale Witkoff, il segretario Rubio, il vicepresidente, il Presidente stesso e anche il segretario Hegseth – sta lavorando molto duramente su questo dossier, e tutti vogliono davvero che questa guerra arrivi a una conclusione”.Nel briefing, Leavitt ha anche difeso la decisione del presidente Donald Trump di concedere la grazia all’ex presidente dell’Honduras Juan Orlando Hernàndez. Un giornalista ha chiesto come la posizione del presidente secondo cui la vendita di droga in un Paese non implica mettere in carcere a vita il suo capo di Stato si concili con le accuse rivolte dall’amministrazione a Nicolàs Maduro in Venezuela.”State selezionando solo una parte delle parole del presidente – ha replicato la portavoce Leavitt – come ha detto ieri, molte persone in Honduras gli hanno spiegato che l’ex presidente Hernàndez è stato incastrato. È stata una chiara sovra-persecuzione dell’amministrazione Biden. Era il Presidente del suo Paese, apparteneva al partito di opposizione, era contrario ai valori della precedente amministrazione, e lo hanno incriminato perché era il presidente dell’Honduras”.