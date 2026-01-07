casa-bianca:-“trump-sta-discutendo-l’acquisto-della-groenlandia”

“Un’ipotesi sul tavolo”, dice la portavoce. In gioco sicurezza e Artico

Washington, 7 gen. (askanews) – La Casa Bianca conferma che il presidente Donald Trump sta discutendo con il suo team l’ipotesi di acquistare la Groenlandia dalla Danimarca. A dirlo è la portavoce Karoline Leavitt, che ha risposto alle domande dei giornalisti durante un briefing a Washington.”È una questione che in questo momento viene discussa attivamente dal presidente e dal suo team per la sicurezza nazionale. Vorrei anche ricordare – ha detto Leavitt – che l’acquisizione della Groenlandia da parte degli Stati Uniti non è un’idea nuova. È qualcosa che i presidenti, fin dall’Ottocento, hanno ritenuto vantaggioso per la sicurezza nazionale americana. Il presidente è stato molto chiaro, con tutti voi e con il mondo, nel dire che considera questa ipotesi nell’interesse degli Stati Uniti, per contrastare l’aggressione russa e cinese nella regione artica. Ed è per questo che il suo team sta attualmente discutendo su come potrebbe configurarsi un’eventuale acquisizione”.