Casa del Cinema, ‘carta bianca’ a Scorsese nel nuovo programma

ROMA – Al via venerdì 5 maggio la nuova programmazione della Casa del Cinema, all’interno di Villa Borghese, gestita dalla Fondazione Cinema per Roma. Tra i momenti più attesi i film scelti da Martin Scorsese e l’omaggio a Claudia Cardinale.

L’INAGURAZIONE DELLA NUOVA CASA DEL CINEMA

Il 5 maggio alle ore 19 nella Sala Cinecittà, si terrà la diretta di ‘Il cinema alla radio’ in programma su Rai Radio 3 con la conduzione di Steve della Casa, voce storica della trasmissione e direttore del Torino Film Festival, insieme ad Alberto Anile, critico cinematografico e Conservatore della Cineteca Nazionale. La Casa del Cinema ospiterà eccezionalmente il primo appuntamento, dedicato a ‘8½ ‘di Federico Fellini, di ‘Il cinema nel cinema alla Radio (conservare, restaurare, proiettare)’, l’iniziativa promossa da Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, Rai Radio3 e Direzione Radio Rai che contribuisce a valorizzare il patrimonio del più importante archivio cinematografico italiano e testimonia l’impegno culturale, didattico e formativo che la Cineteca Nazionale svolge con la sua attività di preservazione e diffusione della storia del cinema italiano.

Il pubblico potrà partecipare alla trasmissione ritirando il coupon distribuito presso la biglietteria della Casa del Cinema a partire da mezz’ora prima dell’inizio e fino a esaurimento posti disponibili. Nel corso della serata, inoltre, le sale Cinecittà, Fellini e Volontè ospiteranno proiezioni di un montaggio di quindici minuti con le scene più iconiche di celebri film ambientati nella Capitale.

GIAN LUCA FARINELLI E PAOLA MALANGA: “ROMA SI RITROVA E SI ESPLORA SUL GRANDE SCHERMO”

“La riapertura della Casa del Cinema, rinnovata per l’occasione, non poteva che cominciare da Roma. Perché Roma ha con il cinema una sintonia impressionante, come se – dopo i fasti dell’antichità e la sontuosità del barocco – solo uno schermo grande potesse proiettarla nell’età contemporanea. È infatti sul grande schermo che, da oltre un secolo, questa città si ritrova, si esplora, si offre agli spettatori e si reinventa rimanendo fedele a se stessa”, dichiarano in una nota il presidente della Fondazione Cinema per Roma, Gian Luca Farinelli, e dalla direttrice artistica della Festa del Cinema, Paola Malanga.

“La filmografia della città, come il fiume che l’attraversa, pare snodarsi tra incessanti variazioni sugli stessi temi, che danno il senso del trascorrere del tempo nella costanza dei tratti distintivi. Il Senatus e il Populus, le maschere e le suburre, il Grand Tour dei monumenti e quello delle terrazze, il centro e le periferie, la Storia che attraversa le storie dei suoi abitanti: a Roma tutto torna, solo lo sguardo cambia. E spesso – proseguono – è lo sguardo degli ‘stranieri’ arrivati nella capitale – Fellini, Flaiano, Pasolini, Visconti, Sorrentino, tanto per rimanere in Italia – a coglierne la dimensione più vera e a renderla eterna. La collezione di film in programma, che va dal cinema muto al 2022, intende essere un primo, corposo omaggio, e si limita a titoli italiani. Nei mesi a venire, altre passeggiate romane andranno ad arricchire il ritratto della città”.

DA MARTIN SCORSESE ALL’OMAGGIO A CLAUDIA CARDINALE: LA NUOVA PROGRAMMAZIONE DELLA CASA DEL CINEMA

Dopo le giornate inaugurali (5-7 maggio) che avranno una speciale programmazione, la Casa del Cinema ospiterà quotidianamente una serie di eventi realizzati dalla Fondazione Cinema per Roma: fra questi, proiezioni, rassegne, presentazioni e incontri. Dal lunedì al venerdì, saranno proiettati, presso le Sala Cinecittà e Fellini, quattro film al giorno, mentre sabato e domenica saranno sei. Il biglietto d’ingresso sarà di 5 euro con la possibilità di richiedere card sconto per tutte le tipologie di pubblico: Young, Senior, Family, Cinema Lovers e Studenti. Dal 5 giugno al 31 agosto, la programmazione si sposterà presso il Teatro Ettore Scola: ogni giorno, a partire dalle ore 21.30, la grande arena all’aperto ospiterà una proiezione a ingresso gratuito.

Dal 6 al 15 maggio è in programma un omaggio alla Capitale: la rassegna ‘Passeggiate romane’ (6-15 maggio), in collaborazione con Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, accoglie una serie di film e cortometraggi che celebrano la città, i suoi personaggi, le sue storie. Tra i film ‘La dolce vita’ di Federico Fellini, ‘Caro diario’ di Nanni Moretti, ‘La terra dell’abbastanza’ dei fratelli D’Innocenzo, ‘Le fate ignoranti’ di Ferzan Ozpetek, ‘Lo chiamavano Jeeg Robot’ di Gabriele Mainetti, ‘Mamma Roma’ di Pier Paolo Pasolini, ‘La grande bellezza’ di Paolo Sorrentino e molti altri.

Il 17, il 18 maggio e dal 22 al 24 maggio la Casa del Cinema propone al pubblico la rassegna ‘Cannes Cannes’, una selezione di dodici film vincitori della Palma d’Oro. Tra questi ‘Apocalypse Now – Final Cut’ di Francis Ford Coppola, ‘La stanza del figlio’ di Nanni Moretti, ‘Taxi Driver’ di Martin Scorsese, ‘Il gattopardo’ di Luchino Visconti e ‘Pulp Fiction’ di Quentin Tarantino.

Dal 19 al 21 maggio Cinecittà dedicherà un omaggio a Claudia Cardinale, una delle attrici più importanti della storia del cinema italiano, con la proiezione di cinque film iconici, che l’hanno vista interprete per registi del calibro di Federico Fellini, Pasquale Squitieri, Luchino Visconti, Antonio Pietrangeli e Luigi Comencini. Sarà inoltre presentato un cortometraggio dal titolo ‘Un Cardinale Donna’ di Manuel Maria Perrone, prodotto da Claudia Squitieri e realizzato in occasione della retrospettiva di Cinecittà dedicata alla grande attrice, svoltasi lo scorso febbraio al MoMA di New York e attualmente in tour nel mondo.

Dal 29 maggio al 4 giugno ‘Carta bianca’ a Martin Scorsese. Ogni mese, la Casa del Cinema affiderà una parte della sua programmazione a un grande autore che avrà “Carta Bianca” sulla scelta dei titoli da presentare agli spettatori. Nel mese di maggio, in collaborazione con la Cineteca di Bologna, la selezione sarà a cura di uno dei più importanti cineasti della storia del cinema, Martin Scorsese. La prima parte del programma di ‘Carta Bianca’ a Martin Scorsese (il cui seguito riprenderà da settembre) ospiterà cinque coppie di film: a un titolo da lui scelto all’interno della sua straordinaria filmografia, il maestro ha infatti abbinato un’opera che ha costituito, per il suo lavoro, una fonte d’ispirazione. ‘Carta bianca’ si terrà successivamente anche al Cinema Lumière di Bologna.

