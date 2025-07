casa,-lepore:-governo-taglia-fondi-affitti-e-liberalizza-male

Sindaco Bologna: emergenza abitativa ignorata, serve accessibilità

Valsamoggia, 23 lug. (askanews) – “Sono preoccupato del fatto che questo governo ha tagliato di molto il fondo per l’affitto e che quello che si fa a livello nazionale non va nella direzione di affrontare l’emergenza abitativa”. Il sindaco di Bologna Matteo Lepore attacca le politiche abitative del governo in occasione dell’approvazione della legge regionale che recepisce il decreto Salva Casa.”La priorità del paese dovrebbe essere far sì che nelle città ci siano case in affitto a prezzi accessibili – ha spiegato Lepore a margine della posa del primo pilastro del quarto building del Macron Campus in Valsamoggia -. Purtroppo i provvedimenti del governo vanno nella direzione opposta: ridurre i contributi a favore delle famiglie che devono affittare casa e una liberalizzazione del settore che non fa altro che aiutare chi vuole fare in modo selvaggio attività in campo edilizio”.Il sindaco di Bologna sottolinea come l’emergenza abitativa richieda interventi concreti per garantire l’accesso alla casa, non deregulation indiscriminata. La critica arriva nel giorno in cui l’Assemblea legislativa regionale ha approvato la legge che recepisce il decreto nazionale cercando di limitarne gli effetti più liberalizzanti.La Regione Emilia-Romagna ha infatti confermato la competenza comunale nel cambio di destinazione d’uso anche nei centri storici, introducendo procedure semplificate solo per difformità di lieve entità e stabilendo che i nuovi requisiti igienico-sanitari si applichino esclusivamente agli edifici esistenti per effettivi miglioramenti abitativi.