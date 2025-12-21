casa-optima-potenzia-le-aree-supply-e-operations-con-la-nomina-di-due-coo

Milano, 21 dic. (askanews) – Casa Optima, azienda riminese specializzata nella produzione di semilavorati per la gelateria, la pasticceria e il mondo del bere miscelato, avvia una riorganizzazione dell’area supply & operations. Massimiliano Riccò, nel gruppo dal 2016 e figura centrale nella trasformazione industriale degli ultimi anni, è stato nominato chief operating officer industrial (COO Industrial). Accanto a lui entra in Casa Optima Federico Zolfanelli, che assume il ruolo di chief operating officer supply chain (COO Supply Chain) portando un solido background internazionale.

Questa evoluzione, spiega l’azienda di San Clemente, “si inserisce in un più ampio percorso di rafforzamento delle competenze tecniche e manageriali del gruppo, volto a sostenere in modo ancora più efficace i piani di sviluppo, il presidio della qualità e della compliance, l’efficienza operativa e l’eccellenza del servizio a clienti e partner”.

Negli ultimi anni Casa Optima ha infatti intrapreso un percorso di sviluppo accelerato, caratterizzato da investimenti continui in capacità produttiva, internazionalizzazione ed innovazione. In questo scenario, la crescente complessità del business e il dinamismo dei mercati globali rendono centrale l’evoluzione delle funzioni operations e supply chain, chiamate ad assicurare un modello ancora più solido e moderno.

“La nostra crescita ci richiede di anticipare le sfide future e di investire nelle aree più strategiche del nostro modello di business – dichiara Francesco Fattori, Ceo di Casa Optima – Massimiliano e Federico garantiranno ulteriore forza e specializzazione in una funzione centrale per il gruppo. È un passo cruciale per continuare a crescere in modo sostenibile e per sostenere i nostri ambiziosi piani di espansione internazionale, mantenendo altissimi gli standard qualitativi che contraddistinguono Casa Optima nel mondo”.

Il nuovo assetto organizzativo, spiega l’azienda, conferma la volontà di valorizzare competenze interne consolidate, come quella di Massimiliano Riccò, e allo stesso tempo di integrare nuove esperienze manageriali di respiro internazionale con l’ingresso di Federico Zolfanelli.