casa-reale-tradizionale-afra,-trattato-bilaterale-con-amb.-palestina-presso-santa-sede

Città del Vaticano, 21 gen. (askanews) – La Casa Reale Tradizionale Afra di Sant’Agata Vergine e Martire e l’Ambasciata dello Stato di Palestina presso la Santa Sede hanno sottoscritto, presso la Sede dell’Ambasciata dello Stato di Palestina presso la Santa Sede, un Trattato bilaterale di Riconoscimento Reciproco e Cooperazione, rafforzando la collaborazione culturale, accademica, umanitaria e diplomatica.

La Casa Reale Tradizionale Afra opera a livello internazionale quale soggetto giuridico internazionale funzionale, intrattenendo rapporti formali con Stati sovrani, rappresentanze diplomatiche e istituzioni internazionali.

Il Trattato prevede lo sviluppo di iniziative congiunte nei campi culturale, educativo, scientifico, accademico e umanitario, da attuarsi secondo modalità concordate tra le Parti.

Già da subito le Parti hanno discusso la realizzazione di un evento congiunto in vista della celebrazione della Santa Pasqua, attivando immediatamente le rispettive cancellerie per l’organizzazione e la pianificazione dell’iniziativa.

La sottoscrizione dell’accordo è avvenuta con S.A.R. Principe Nicola Talluto di Afra Sant’Agata Vergine e Martire, accompagnato dalla Principessa Consorte Rossella Daniela, e S.E. l’Ambasciatore Issa Kassissieh, Ambasciatore dello Stato di Palestina presso la Santa Sede, conferendo pieno valore istituzionale e bilaterale al Trattato.

LL.AA.RR. hanno inoltre donato e concesso all’Ambasciatore il Gran Collare al Merito, concesso dalla Corona di Afra Sant’Agata V.M. L’Ambasciatore, con entusiasmo e orgoglio, ha dichiarato che mostrerà con gioia il Gran Collare al Presidente Mahmoud Abbas, Presidente dello Stato di Palestina, e al Ministro degli Esteri dello Stato di Palestina.

La stesura del documento è stata curata congiuntamente dal Gran Cancelliere della Casa Reale, Avv. Carlo Delfino, e dall’Assistente Personale dell’Ambasciatore, Dott.ssa Sabrina Di Fazio.

L’accordo si inserisce nel percorso internazionale della Casa Reale Tradizionale Afra, che ha già sottoscritto trattati bilaterali e accordi di cooperazione con Stati sovrani, consolidando la propria funzione di ponte tra tradizione, diplomazia culturale e azione umanitaria.