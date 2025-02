Casalasco acquisisce da Star Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo

Vaia: parte di una strategia di crescita nazionale e internazionale

Milano, 13 feb. (askanews) – Nuova acquisizione per Casalasco, il gruppo di produzione e trasformazione del pomodoro da industria. L’azienda ha annunciato la chiusura nelle scorse ore dell’accordo per il trasferimento del ramo d’azienda relativo ai marchi Pummarò, Polpabella e Sugo Lampo da Star Alimentare (parte del Gruppo GB Foods) a Casalasco Società Agricola. L’acquisizione arriva a meno di un mese da un’altra operazioneL l’acquisizione da Unilever della gamma tedesca di sughi per pasta Knorr – Tomato al gusto.

Con l’ultima acquisizione, Casalasco arricchisce la propria offerta sul mercato nazionale ed estero con brand, lanciati da Star negli anni ’70 e divenuti una vera e propria icona delle conserve di pomodoro, aggiungendosi ai marchi già di proprietà. “L’accordo – spiegano nella nota le società – consentirà a Star di concentrarsi sulle categorie più core del proprio portafoglio, mentre per il gruppo Casalasco un’opportunità per un’ulteriore fase di crescita nel segmento del pomodoro”.

Casalasco, già produttore in qualità di co-packer (confezionatore a contratto) di Star da oltre 15 anni, rappresenta la più grande filiera integrata del pomodoro da industria in Italia, al settimo posto a livello mondiale, ed aggrega 800 aziende agricole italiane operanti nella coltivazione e raccolta di pomodoro fresco, poi lavorato sulle 70 linee di produzione dei 5 stabilimenti dislocati nelle province di Cremona, Parma e Piacenza.

“Questa nuova operazione – dichiara Costantino Vaia, amministratore delegato di Casalasco – arriva a poche settimane dalla chiusura dell’accordo con Unilever per la gamma di sughi Knorr Tomato al gusto e rientra in una precisa strategia di crescita a livello nazionale e internazionale. Brand come Pummarò, Pomì e De Rica sono sinonimo di tradizione, qualità ed eccellenza made in Italy, tutti valori che contraddistinguono la nostra filiera”.