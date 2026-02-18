mercoledì, 18 Febbraio , 26
Casapound, il Pd: “Bene Salis, a Genova non c’è spazio per chi è fuori dalla Costituzione”

GENOVA – “Le parole della sindaca Silvia Salis sono nette e giuste: a Genova non c’è spazio per chi si pone fuori dal perimetro della Costituzione e utilizza la politica come strumento di intimidazione e di provocazione organizzata”. Queste le parole del consigliere Pd della Regione Liguria, Simone D’Angelo. “Dopo la sentenza del Tribunale di Bari, che ha condannato esponenti di CasaPound per riorganizzazione del partito fascista e per l’uso del metodo squadrista, lo Stato non ha più alcuna giustificazione per continuare a tollerare questa organizzazione”, le parole del dem.

“Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi dimostri lo stesso coraggio istituzionale che ebbe Emilio Taviani nel 1973, quando – dopo una sentenza di primo grado – sciolse Ordine Nuovo per violazione della legge Scelba. Quello è il precedente politico e istituzionale: Taviani non esitò, oggi non esistono alibi, non esistono scuse, non esistono rinvii”. “Non si tratta di limitare la libertà di opinione, ma di difendere la legalità costituzionale, la credibilità delle istituzioni e la storia di Genova, città Medaglia d’Oro alla Resistenza. Il tempo delle parole è finito: sciogliere CasaPound non è una scelta politica, è un obbligo costituzionale”, conclude D’Angelo.
