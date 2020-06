Sono in corso procedure da parte della questura per restituire al Demanio lo stabile, che in epoca fascista ospitava gli uffici dell’Ente per l’istruzione media e superiore

