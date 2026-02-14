sabato, 14 Febbraio , 26

Morto Claudio Sterpin, l’amico di Liliana Resinovich: fu l’ultimo a parlare con lei

(Adnkronos) - È morto all’età di 86 anni...

Irlanda-Italia oggi nel Sei Nazioni: orario e dove vederla in tv (in chiaro)

(Adnkronos) - L'Italia torna protagonista nel Sei Nazioni...

Asti, è il giorno del funerale di Zoe Trinchero: bara bianca coperta di rose

(Adnkronos) - Si tengono oggi i funerali di...

Como-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Il Como sfida la Fiorentina nella...
casapound,-piantedosi:-vedremo-la-sentenza,-e-normativa-complessa
Casapound, Piantedosi: vedremo la sentenza, è normativa complessa

Casapound, Piantedosi: vedremo la sentenza, è normativa complessa

Video NewsCasapound, Piantedosi: vedremo la sentenza, è normativa complessa
Redazione-web
Di Redazione-web

“In epoca repubblicana quasi mai accaduto”

Bologna, 14 feb. (askanews) – “Vediamo, vediamo. Non ho visto ancora la sentenza, ho visto che ci sono diverse interpretazioni su quello che c’è scritto”. Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha risposto a margine di un evento a Bologna a chi gli chiedeva se CasaPound andrebbe sciolta.”Non è una normativa facile”, ha aggiunto il ministro. “Se nel corso dell’epoca repubblicana non è quasi mai successo, solo quei due casi a cui si fa riferimento, e la stessa CasaPound non è mai stata assoggettata e altre organizzazioni, vuol dire che c’è una certa complessità. Vedremo che cosa dice la sentenza”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.