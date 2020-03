Casasco “Allenamenti? Solo quando il Paese sarà sicuro”

La ripresa degli allenamenti delle squadre di calcio? Forse a Pasqua. Per Maurizio Casasco, presidente della Federazione europea medici dello sport e di quella italiana, non è pensabile che i giocatori possano tornare a lavorare in gruppi, anche ridotti, “è come per le aziende dove i dipendenti erano messi a un metro di distanza l’uno dall’altro e ora sono state chiuse – spiega ai microfoni di ‘Sport Mediaset XXL’ – In un momento in cui il governo decide di chiudere tutte le attività produttive del Paese, tutti devono fare un passo indietro, serve una responsabilità collettiva. Viviamo un’emergenza sanitaria e la salute viene al primo posto.

