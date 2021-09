Controlli serrati nel comune di Casavatore per stanare i trasgressori della raccolta differenziata. L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Vito Marino, unitamente all’assessore Nunzio D’Elia, alla Polizia municipale e alla ditta incaricata Falzarano, ha predisposto i controlli nella zona centrale, verificando il corretto conferimento dei sacchetti negli appositi contenitori.

“Il rispetto per l’ambiente e per tutto il territorio cittadino è fondamentale – ha affermato l’assessore D’Elia – per questo abbiamo deciso di predisporre un servizio di controllo aggiuntivo per verificare il rispetto delle norme di conferimento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani”.

“Chiediamo a tutti collaborazione – ha rimarcato il sindaco Marino – ci rendiamo conto dello sforzo ulteriore richiesto ma la gestione dei rifiuti è un problema, la cui corretta gestione può avvenire solo se ciascuno si fa carico della proprio responsabilità”.

L’articolo Casavatore, l’amministrazione comunale in campo per la raccolta differenziata proviene da Notiziedi.

