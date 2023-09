Casellati dice che le riforme non svuotano le prerogative del capo dello Stato

“C’è sistema di pesi e contrappesi”

Cernobbio (CO), 3 set. (askanews) – La riforma istituzionale proposta dal governo prevede “un sistema di pesi e contrappesi” che “non svuotano le prerogative del Capo dello Stato”. Lo ha affermato la ministra per le Riforme, Maria Elisabetta Alberti Casellati, dal palco del Forum Ambrosetti in corso a Cernobbio.

“Ho condotto una lunga attività di ascolto, delle forze politiche, dei sindacati, categorie, costituzionalisti, per racogliere criticità e soluzioni e per giungere alla maggiore condivisione possibile: una proposta aperta ma nell’ambito del perimetro prima delineato” circa gli obiettivi di stabilità e corrispondenza del governo col voto popolare. “Per questo – ha spiegato Casellati – mi sono orientata verso l’elezione diretta del presidente del Consiglio anzichè del presidente della Repubblica, con un sistema di pesi e contrappesi che non andaranno mai a svuotare le prerogative del Capo dello Stato come garante dell’unità e della costituzione”.