Casellati: Governo impegnato per favorire una agricoltura 4.0

Sarà uno dei settori che beneficeranno di più dell’Ai

Roma, 24 set. (askanews) – “L’agricoltura sarà uno dei settori che più potranno beneficiare dell’Intelligenza artificiale. L’imprenditore agricolo 4.0 dovrà porre le più ampie conoscenze tecnologiche al servizio di un patrimonio storico”. Lo ha detto il ministro per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati, aprendo i lavori del convegno “Confronto sul futuro dell’agricoltura e della pesca con le istituzioni italiane ed europee” in corso a DiviNazione Expo 24 a Siracusa-Ortigia.

“Il governo – ha aggiunto – è impegnato su questo fronte e gli interventi effettuati permettono di guardare con ottimismo alle prospettive del settore agricolo che, insieme al settore dell’agrifood, richiede innovazione e investimenti nella cosiddetta Agricoltura 4.0”.

Il ministro Casellati ha poi ricordato che il PNRR ha stanziato 5,2 miliardi di euro “per facilitare questa transizione tecnologica e sono risorse destinate a produrre effetti economici di grande rilievo” per un settore che già “contribuisce in modo significativo all’economia del Paese: l’agricoltura rappresenta il 2% del PIL, l’agroalimentare circa il 15%. Numeri notevoli che le politiche di sviluppo messe in campo dal Governo confidano di far crescere”, ha concluso.