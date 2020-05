“Ho posto per prima il problema della necessità di un intervento chiaro e definitivo sui problemi in campo. Vedo con piacere che oggi sono al centro dell’attenzione. È chiaro ormai a tutti che non esiste solo il problema Palamara, le cui responsabilità saranno valutate, ma esiste il problema della giustizia italiana. La politica deve fare la sua parte con riforme strutturali, coraggiose e autonome, così come il Csm non può più lasciare margini di opacità”. Così, in un’intervista al Corriere della Sera, la presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, che aggiunge: “Ho fatto parte del Csm dal 2014 al gennaio del 2018 e queste sono state le mie battaglie.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Casellati “la giustizia va rivista e riformata” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento