AGI – “E’ evidente che l’emergenza sanitaria non è finita e non lo sarà fino a quando non avremo un vaccino o una cura specifica”, ma “sullo stato di emergenza devono dirci la verità”. A sostenerlo in un’intervista al Corriere della Sera è la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, la quale assicura che “il Senato non si è mai fermato, neppure nei momenti più acuti della pandemia. Ho semplicemente sospeso per un giorno le attività delle Commissioni per fare accertamenti richiesti dai protocolli sanitari. Abbiamo dimostrato che con cautela e responsabilità si può e si deve continuare a lavorare e io ritengo che il Senato debba farlo nella sua sede istituzionale”.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Casellati: “Sullo stato d’emergenza il governo dica la verità” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento