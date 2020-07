Caserma degli orrori: azzerati e sostituiti i vertici. Il legale di Montella, “errori per ingenuità e vanità”

Il carabiniere Giuseppe Montella, arrestato per lo scandalo della caserma di Piacenza, “è una persona molto provata” e durante l’interrogatorio di garanzia “ha pianto”. Lo ha detto all’AGI l’avvocato Emanuele Solari che difende l’uomo finito in manette insieme ad altri 5 colleghi (uno è ai domiciliari) nell’inchiesta della Procura di Piacenza sui presunti illeciti avvenuti nella caserma Levante di via Caccialupo poi posta sotto sequestro.

“Si possono fare degli errori per ingenuità, per vanità, per tante cose. Certe condotte possono avere una rilevanza penale. Chi ha sbagliato pagherà”, ha commento Solari.

L’appuntato è considerato dagli inquirenti come il ‘vertice’

