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Caserta, colto da un malore improvviso muore un operaio di 24 anni
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Caserta, colto da un malore improvviso muore un operaio di 24 anni

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NAPOLI – Un operaio di 24 anni, Giancarlo Palomba, è morto stanotte nel cantiere della stazione di Vairano-Caianello, a Vairano Scalo, in provincia di Caserta. A quanto apprende la Dire, il 24enne si sarebbe sentito male e sarebbe deceduto negli spogliatoi che aveva raggiunto subito dopo aver terminato il turno di lavoro, a seguito di un intervento per una anormalità sulla linea ferroviaria.

Il ragazzo era iscritto alla Filt-Cgil: “In questo momento di immenso dolore, nel pieno rispetto del lavoro degli organi competenti – così i segretari generali di Filt Cgil Campania e Caserta, Angelo Lustro e Tommaso Pascarella -, resteremo in attesa degli accertamenti e delle determinazioni delle autorità preposte, che chiariranno le cause del decesso. Una tragedia immane che lascia sgomenti e senza parole e colpisce l’intera comunità ferroviaria. Alla sua famiglia, ai suoi affetti più cari, ai colleghi della IS di Vairano e a tutti i lavoratori di Rfi giungano il più profondo cordoglio e la più sincera vicinanza della Filt Cgil Campania, della Filt Cgil Caserta e di tutti i ferrovieri”.
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