caseus-fa-20-anni-e-ospita-anche-il-festival-delle-dop-venete

La manifestazione a Piazzola sul Brenta il 5 2 6 ottobre

Roma, 7 lug. (askanews) – Novità per la ventesima edizione di Caseus, il concorso caseario dedicato alle grandi DOP e alle piccole produzioni di fattoria, che ospiterà, per l’occasione, il Festival delle DOP Venete, la vetrina di eccellenza dei prodotti a denominazione. L’evento si terrà a Villa Contarini a Piazzola sul Brenta (PD) sabato 5 e domenica 6 ottobre 2024.

In concorso e in mostra le maggiori produzioni casearie nazionali e internazionali che accompagneranno i visitatori attraverso tre percorsi: Caseus Veneti, Caseus Italiae e Caseus Mundi; si unirà inoltre un percorso dedicato ai prodotti agroalimentari regionali a marchio DOP, IGP, STG e QV (qualità verificata), a partire dalle grandi DOP casearie fino alle piccole produzioni di fattoria che arrivano da tutta la Penisola.

Crescente, inoltre, l’interesse dei produttori caseari stranieri per la vetrina offerta da Caseus. Già confermata, infatti, la presenza di produttori internazionali che quest’anno arriveranno anche dall’Estonia. Un evento ideato per rilanciare il comparto caseario, settore strategico per il territorio regionale e nazionale, non solo in termini alimentari ma anche turistici, nonché un evento che celebra e valorizza una qualità unica, vera eccellenza gastronomica riconosciuta in tutto il mondo.

Nel 2023 sono state registrate 80.000 presenze in due giorni, 503 formaggi in gara e 6 paesi ospitati.