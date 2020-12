Cashback al via: registrate quasi 2,3 milioni di carte

AGI – Ad oggi, giornata di avvio del programma Cashback, gli utenti hanno registrato sull’app ‘IO’ 1.157.840 carte di debito o credito, che si aggiungono a 122.685 carte PagoBancomat. Inoltre, dai sistemi alternativi all’app IO messi a disposizione sui canali di altri soggetti aderenti al programma, i cosiddetti ‘issuer’ convenzionati, sono stati attivati complessivamente per il Cashback 975.573 strumenti di pagamento elettronici. Il totale degli strumenti di pagamento elettronici già attivati ad oggi per partecipare al Cashback è 2.256.098. I dati sono stati diffusi in serata da fonti di palazzo Chigi che sottolineano come questi numeri siano stati realizzati malgrado i rallentamenti riscontrati dagli utenti nelle scorse ore sulla sezione Portafoglio dell’app IO,

