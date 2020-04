Casio conferma partnership con la Federginnastica

Casio conferma per il secondo anno la partnership con la Federazione Ginnastica d’Italia, ed in particolare con la Nazionale di Ginnastica Ritmica “Le Farfalle”, con il suo storico Brand di orologi digitali di Casio Vintage. Casio Vintage è l’orologio digitale che ha vestito i polsi di generazioni di consumatori. Come le Farfalle Azzurre nel mondo della ginnastica ritmica, così Casio è una vera e propria icona nel mondo dell’orologeria. In qualità di Partner ufficiale della Federazione Ginnastica D’Italia, il Brand conferma il suo impegno a sostegno dello sport, dello spirito di squadra e della sorellanza. Casio Vintage ha scelto le Farfalle come brand ambassador con le quali condivide i valori portanti che contraddistinguono il Brand: unicità e trasversalità,

