sabato, 13 Dicembre , 25

Ucraina, Lega: “Su decreto armi ci attendiamo cambiamenti, governo non rischia”

(Adnkronos) - Nuovo capitolo nel confronto politico sulle...

Ascolti tv, vince ‘The Voice Senior’ su Rai1

(Adnkronos) - Il talent show 'The Voice Senior'...

Sci, Aicher vince discesa libera a St Moritz. Seconda Vonn, Goggia terza

(Adnkronos) - Emma Aicher ha vinto oggi, sabato...

Omicidio a San Severo, imprenditore agricolo ucciso a colpi di arma da fuoco

(Adnkronos) - Sgomento a San Severo, in provincia...
caso-albanese,-valditara:-no-indottrinamento-nelle-scuole,-non-mi-lascio-intimidire
Caso Albanese, Valditara: no indottrinamento nelle scuole, non mi lascio intimidire

Caso Albanese, Valditara: no indottrinamento nelle scuole, non mi lascio intimidire

AttualitàCaso Albanese, Valditara: no indottrinamento nelle scuole, non mi lascio intimidire
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 13 dic. (askanews) – “Se siamo veri democratici, se amiamo veramente la Costituzione, non possiamo dividerci: le scuole non sono e non dovranno mai essere luoghi di indottrinamento, di propaganda politica, devono abituare lo studente allo spirito critico, al confronto plurale. La scuola delle dittature impone una visione e dice ‘sei obbligato ad accettarla senza nessun confronto’. A leggere alcune reazioni di ieri, temo ci sia ancora una mentalità totalitaria in alcuni esponenti dell’opposizione: quando mi si contesta il fatto che io voglia fare chiarezza se effettivamente Francesca Albanese durante più lezioni curriculari, cioè lezioni obbligatorie, abbia veramente detto che questo governo è costituito da fascisti, è complice di genocidio e abbia veramente incitato ad occupare le scuole, se mi si contesta la necessità di fare chiarezza su un punto dirimente per quanto riguarda la correttezza della formazione dei nostri giovani, vuol dire che non si ha maturità democratica”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, intervenendo a Roma ad Atreju è tornato sul caso delle ispezioni inviate in alcune scuole in Toscana dove ha tenuto degli incontri la relatrice speciale dell’Onu per i territori palestinesi occupati Francesca Albanese.

“Il ministro – ha proseguito – non si lascia intimidire da nessuno, ha il dovere di far sì che la legge, la Costituzione, il pluralismo vengano rispettati e nelle scuole non si faccia propaganda o indottrinamento. Dopodichè, io non parto con alcun pregiudizio, accerteranno gli ispettori e vedranno se eventualmente si sono violate alcune regole e se c’è una responsabilità degli organi scolastici”, ha concluso Valditara.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.