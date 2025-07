caso-almasri,-nordio-sapeva-quanto-stava-accadendo?-spunta-il-documento-che-complica-la-posizione-di-nordio

ROMA – Si complica la posizione del ministro della Giustizia Carlo Nordio, in merito al caso Almasri. Stando a quanto riportato da Corriere della Sera e Repubblica, infatti, esisterebbe uno scambio di mail che proverebbe che la capa di gabinetto del Guardasigilli, Giusi Bartolozzi, era al corrente di ciò che stava avvenendo.

I FATTI

Dopo l’arresto avvenuto domenica 19 gennaio 2025 da parte della digos di Torino, il torturatore libico Almasri, nonostante il mandato di cattura della Corte Internazionale dell’Aja, è stato rimpatriato dall’Italia su un volo di Stato due giorni dopo, il 21gennaio, per ragioni di sicurezza poiché ritenuto “soggetto pericoloso” dal ministro Piantedosi. Stando a quanto riferito dal governo inoltre, il ministro Nordio non sarebbe stato avvisato della vicenda fino al 20 gennaio e questo avrebbe comportato la scarcerazione da parte della Corte d’Appello. È stato poi lo stesso Nordio, nella relazione del 5 febbraio, a sostenere di aver ricevuto sul caso una “comunicazione informale di poche righe, priva di dati identificativi” e che solo l’indomani, lunedì 20, il procuratore generale di Roma “trasmetteva il complesso carteggio”. Ma a quanto pare le cose sono andate diversamente.

I NUOVI DETTAGLI

Il Corriere della Sera infatti, in base alle carte allegate alla conclusione delle indagini da parte del Tribunale dei ministri della Capitale, scrive che in realtà “nel primo pomeriggio di quel giorno, quando Almasri era stato fermato da poche ore dalla Digos di Torino, l’allora capo del Dag, Luigi Birritteri (poi dimessosi e rientrato in ruolo), scrisse a Bartolozzi una mail per indicare la mancanza dell’autorizzazione all’arresto del ricercato, attivandosi per trovare il modo di convalidare il fermo e procedere alla consegna di Almarsi. Meno di un’ora dopo, Bartolozzi rispose di essere già informata. Raccomandando prudenza: ‘Massimo riserbo e cautela’ nel passaggio delle informazioni, e utilizzo di Signal, un sistema che assicura maggiore riservatezza nelle comunicazioni, senza mail né carte protocollate. È un indizio preciso che già dalla domenica non solo il suo braccio operativo, ma presumibilmente anche il ministro, sapesse già tutto. E il governo, verosimilmente con la regia del sottosegretario Mantovano, stava già studiando una via d’uscita”.

Repubblica inoltre, sottolinea che “il dato è cruciale perché dimostra come l’Italia abbia avuto tutto il tempo di riparare all’errore procedurale segnalato dalla Corte di appello di Roma, sulla mancata trasmissione del ministero della Giustizia. E di non averlo voluto fare per una precisa scelta politica. Di più: smentisce il ministro Nordio che aveva detto che soltanto il lunedì 20 gennaio l’ufficio era stato avvisato dell’arresto del criminale libico”. Ora, la chiusura delle indagini da parte del Tribunale dei ministri della Capitale potrebbe portare a due soluzioni: archiviazione o richiesta di rinvio a giudizio per uno o più membri del governo finiti sotto inchiesta, che sono la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario a Palazzo Chigi Alfredo Mantovano, il ministro della Giustizia Carlo Nordio e quello dell’Interno Matteo Piantedosi, inquisiti per favoreggiamento, peculato, e – il solo Guardasigilli – omissione d’atti d’ufficio.

I nuovi dettagli sul caso, hanno riacceso lo scontro al governo, con le opposizioni che tornano a chiedere le dimissioni del ministro Nordio.

AVS: NORDIO HA MENTITO SPUDORATAMENTE, SE NE VADA CON SCUSE

“Il ministro Nordio ha mentito al

Parlamento sul caso Almasri. Era perfettamente a conoscenza del

mandato di arresto già dalla domenica e avrebbe potuto

organizzare l’intera procedura con trasparenza ed efficienza.

Invece ha preferito accusarci di non aver letto o compreso le

carte, quando è evidente che le ha volutamente manipolate. È

inaccettabile che un ministro travisi i fatti e inganni il

Parlamento: chi mente deve assumersene la responsabilità e

lasciare l’incarico”.

Lo dichiara Marco Grimaldi, vicepresidente del gruppo Alleanza

Verdi Sinistra alla Camera, che poi aggiunge: “Dopo le porte

chiuse a Piantedosi, abbiamo tutto il diritto di sapere con chi,

e a quali condizioni, è stato rinnovato il memorandum con la

Libia. Siamo in mano ad un Governo di incapaci. Si fanno

ricattare e non sono nemmeno capaci di pretendere rispetto”.

SERRACCHIANI (PD): NORDIO NON PUÒ RIMANERE UN SECONDO DI PIÙ

“Apprendiamo da fonti di stampa che il

ministro Nordio avrebbe detto il falso nel corso dell’informativa

urgente al Parlamento sul caso Almasri. Contrariamente a quanto

dichiarato pubblicamente, il ministero avrebbe avuto notizia

dell’arresto non il lunedì 20 gennaio, ma ben prima, già nel

pomeriggio della domenica precedente e avrebbe avuto tutto il

tempo di regolarizzare l’avvenuto arresto. Un ministro che,

assumendo l’incarico ha giurato sulla Costituzione e che avrebbe

mentito in una informativa al Parlamento, non può rimanere nel

proprio ruolo un secondo di più. E neppure il suo staff su cui

emergono evidenti responsabilità. E ciò a prescindere da

qualsiasi ipotesi di reato. Va detto, inoltre, che la decisione

di liberare il criminale violentatore di bambini e di

riaccompagnarlo in Libia addirittura con un volo di Stato, è

stata una scelta politica precisa di cui si deve assumere la

responsabilità la Presidente del Consiglio”.

Così in una nota Debora Serracchiani, responsabile Giustizia

nella segreteria nazionale del Pd.

M5S: NORDIO DEVE ANDARSENE, GOVERNO MELONI HA MENTITO

“Oggi tramite i quotidiani emergono ulteriori elementi che dimostrano ancora una volta che il governo italiano ha volutamente violato il diritto internazionale e lo Statuto della Cpi per riportare in Libia con tutti gli onori di Stato il trafficante di esseri umani Almasri, accusato di violenze efferate e anche stupri di bambini. Adesso si scopre che già la domenica 19 gennaio al ministero la capa di gabinetto del ministro della Giustizia affermava di conoscere tutto il dossier e raccomandava di tenere riservate e lontano dai protocolli le comunicazioni con cui veniva gestito il caso Almasri in quelle ore. È chiaro che Meloni, Mantovano e Nordio stavano trovando il modo per sottrarsi alla richiesta della Cpi e poi riportare Almasri in Libia, in nome di indicibili accordi dai quali, peraltro, il governo non ricava nulla visto che il suo ministro dell’Interno viene incredibilmente respinto dalla Libia orientale e gli sbarchi di migranti da quel paese sono in continuo aumento. Adesso basta, il ministro Nordio non ha più alcuna credibilità e autorevolezza per rimanere al suo posto, Giorgia Meloni spieghi agli italiani perché il suo governo ha mentito per tutelare e riportare a casa con volo di Stato un criminale ricercato dalla Corte Penale Internazionale. Adesso forse si spiega anche perchè dal ministero della Giustizia sono scappati vari capi dipartimento che non volevano più lavorare in uffici dove si agiva tra omissioni e menzogne”. Lo affermano le capogruppo M5S nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato Valentina D’Orso e Ada Lopreiato

