Caso Becciu, Cecilia Marogna la “dama del cardinale” contatta Le Iene | Video Mediaset

A Le Iene si parla del Caso Becciu con le parole di Cecilia Marogna, la dama del cardinale che ha deciso di scrivere alla redazione.

Dopo il primo servizio delle Iene, Cecilia Marogna ribattezzata come la “dama del cardinale”, ha deciso di contattare la redazione del programma. La donna, infatti, è l’intestataria della società slovena che ha ricevuto 490mila euro in due anni dalla segreteria di stato vaticana. Di questi soldi ben 220mila di questi sono stati spesi per beni di lusso come borsette, accessori e profumi. All’inviato Gaetano Pecoraro ha spiegato la ragione di questi “contributi per missione umanitaria”.

Ecco il video Mediaset del nuovo servizio dedicato al Caso Becciu a Le Iene.

