Caso Becciu e Cecilia Marogna a Le Iene: spunta una società fantasma | Video Mediaset

Caso Becciu e Cecilia Marogna, un documento esclusivo a Le Iene. Cosa nasconde? La redazione del programma cult di Italia 1 è entrata in possesso di un documento esclusivo proveniente da una fonte anonima. Questo documento esclusivo rivela che dalla Segreteria di stato vaticana è partita una somma ingente di denaro, mezzo milione di euro, destinato a una società slovena intestata ad una donna.

Si tratta di Cecilia Marogna, donna che sembrerebbe legata da un rapporto fiduciario con l’ex cardinale Becciu. Dove sono finiti questi soldi? Stando alla lista movimenti i soldi sono stati utilizzati per acquistare beni di lusso e borse di grandi marchi e non per le missioni umanitarie in Africa.

Ecco il video Mediaset de Le Iene sul caso Becciu e sulla misteriosa donna Cecilia Marogna.

