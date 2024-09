caso-boccia,-sangiuliano:-“‘straccia-la-nomina’?-potrebbe-essere-la-voce-di-mia-moglie”

ROMA – La voce femminile di cui parla Maria Rosaria Boccia che la invita a “stracciare” la nomina a consigliere del ministro della Cultura “potrebbe essere di mia moglie”. Lo dice il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervistato dal Tg1. “Mia moglie mi aveva detto di interrompere questo rapporto– precisa- potrebbe aver carpito questa conversazione”.

“Quanto alla voce- racconta Sangiuliano al Tg1- io ricordo che in una discussione con mia moglie lei mi diceva di interrompere ogni rapporto con questa persona, anche di tipo lavorativo. Potrebbe essere stata carpita questa conversazione”. Quindi la voce femminile di cui parla Boccia “potrebbe essere di mia moglie, io non ho ascoltato questa conversazione, quindi non so a cosa fa riferimento”.

Nel corso dell’intervista esclusiva al Tg1 il ministro spiega: “Da rapporto di amicizia è diventata una relazione affettiva, sentimentale, di tipo personale. Io ho portato avanti l’idea della nomina (di Maria Rosaria Boccia, ndr), ma alcuni amici legali e il capo di gabinetto mi hanno fatto notare che poteva configurare un potenziale conflitto di interessi. Ho invitato io a interrompere il percorso di nomina”.

