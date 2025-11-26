mercoledì, 26 Novembre , 25

Roma, i residenti del rione Borgo contro il parcheggio sotterraneo: “Faremo ricorso al Tar”

(Adnkronos) - Un nuovo parcheggio sotterraneo da 140...

Power bank vietati in aereo, le nuove regole in Australia

(Adnkronos) - Arrivano nuove regole per i power...

Golpe in Guinea-Bissau, arrestato presidente Embaló: militari impongono coprifuoco

(Adnkronos) - Golpe in Guinea-Bissau dove i militari...

Roma, 19enne accoltellato per 10 euro vicino al Colosseo: arrestato 18enne tunisino senza fissa dimora

(Adnkronos) - Un 19enne italiano è stato accoltellato...
caso-bygmalion,-la-cassazione-respinge-il-ricorso-di-sarkozy:-diventa-definitiva-la-condanna
Caso Bygmalion, la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: diventa definitiva la condanna

Caso Bygmalion, la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: diventa definitiva la condanna

MondoCaso Bygmalion, la Cassazione respinge il ricorso di Sarkozy: diventa definitiva la condanna
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – La Corte di Cassazione francese ha respinto il ricorso di Nicolas Sarkozy per il caso Bygmalion e ha confermato la sua condanna. Come per l’Appello del 14 febbraio 2024, viene accertato il reato di “finanziamento illecito di una campagna elettorale”, ovvero quella per le presidenziali del 2012. Diventa, così, la seconda condanna penale definitiva per l’ex presidente dopo il caso delle intercettazioni telefoniche.

“Il candidato ha autorizzato personalmente il suo staff a sostenere spese di campagna per suo conto, pur sapendo che tali spese avrebbero portato al superamento del limite di spesa legale”, scrive la Cassazione. Sarkozy sarebbe arrivato alla cifra di 42,7 milioni di euro a fronte di un importo consentito di 22,5 milioni. Per mascherare tale irregolarità si sarebbe messo in campo un sistema di doppie fatture con la società di comunicazione politica Bygmalion e con la filiale Event & Cie.

Questa nuova sentenza è una nuova tegola per Sarkozy, 70 anni, che lo scorso 25 settembre è stato condannato in primo grado a cinque anni di reclusione – di cui due con sospensione – per “corruzione e finanziamento illecito della campagna elettorale”, nell’ambito dell’inchiesta sui presunti fondi provenienti dal regime di Muammar Gheddafi.

Ad inizio novembre, la Corte d’appello di Parigi ha disposto la libertà vigilata per l’ex presidente francese detenuto dal 21 ottobre nel carcere della Santé. La decisione, come riferito da Le Monde, ha sancito, però, la necessità di controllo giudiziario con il divieto di contatti con altri imputati e testimoni del procedimento.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.