Caso Cospito, il sottosegretario Delmastro condannato a 8 mesi per rivelazione del segreto d’ufficio

La sentenza del tribunale di Roma per rivelazione del segreto d’ufficio Roma, 20 feb. (askanews) – Il sottosegretario Andrea Delmastro delle Vedove è stato condannato a 8 mesi di reclusione per il reato di rivelazione del segreto d’ufficio, in relazione al caso dell’anarchico Alfredo Cospito. La sentenza è stata emessa dai giudici dell’VIII sezione del Tribunale penale di Roma. “Non mi dimetto, speriamo ci sia un giudice a Berlino”, ha detto il sottosegretario Andrea Delmastro dopo la condanna ad 8 mesi di reclusione. Con la condanna ad 8 mesi di reclusione per il sottosegretario Andrea Delmastro i giudici dell’VIII sezione del tribunale della Capitale hanno concesso le attenuanti generiche, interdizione dei pubblici uffici per la

durata di un anno, beneficio della sospensione e non menzione nel casellario giudiziario. Respinta la richiesta di risarcimento. Nel procedimento sono parte civile i parlamentari del Pd Andrea

Orlando, Silvio Lai, Debora Serracchiani e Walter Verini.

Sui social il sottosegretario ha poi accusato: “Una sentenza politica! Le sentenze non si commentano, ma quelle politiche si commentano da sole! E questa sentenza si commenta da sola! Dopo che l’accusa ha chiesto per tre volte l’assoluzione, arriva una sentenza di condanna fondata sul nulla!”.

Il primo a difendere il sottosegretario il ministro della giustizia, Carlo Nordio: “Sono disorientato ed addolorato per una condanna che colpisce uno dei collaboratori più cari e capaci”. “Confido in una radicale riforma” del giudizio “in sede di impugnazione e rinnovo all’amico Andrea Del Mastro la più totale ed incondizionato fiducia”, aggiunge. Quindi il guardasigilli annuncia:

“Continueremo a lavorare insieme per le indispensabili ed urgenti riforme della giustizia”.