lunedì, 30 Marzo , 26

Celine Dion annuncia il ritorno sul palco, 10 concerti a Parigi

(Adnkronos) - Celine Dion torna con una serie...

Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”

(Adnkronos) - Questa sera a Lo Stato delle...

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia è fermo, Pd e...

Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge

(Adnkronos) - Israele dice sì alla pena di...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCaso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte
caso-delmastro,-elena-chiorino-si-dimette-anche-da-assessora-giunta-piemonte
Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caso Delmastro, Elena Chiorino si dimette anche da assessora giunta Piemonte

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – Elena Chiorino, dopo aver lasciato nei giorni scorsi la vicepresidenza della Regione Piemonte, si è dimessa anche da assessora regionale. Ad annunciarlo in una nota è la stessa Chiorino che sottolinea: “Ho comunicato al presidente Alberto Cirio la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili. È una scelta che assumo per senso di responsabilità e per il bene della Regione Piemonte, della maggioranza di centrodestra e del mio partito, Fratelli d’Italia”. La decisione fa seguito alla vicenda che ha coinvolto alcuni esponenti di FdI tra cui l’ex sottosegretario Andrea Delmastro. 

“Sono una persona perbene e non posso accettare che vengano strumentalizzate le evoluzioni di un’indagine che riguarda terze persone, e non la sottoscritta – aggiunge – non posso accettare che, senza alcuno scrupolo, si tenti di colpire la mia persona, mettendo in discussione l’azione amministrativa portata avanti in questi anni e coinvolgendo, in modo irresponsabile, anche persone estranee”, prosegue Chiorino, osservando: “L’ultimo presunto scoop consisterebbe nel fatto che forse domani potrebbe essere nominata una persona di mia conoscenza in ente legato agli Special Olimpics, con emolumenti zero e in assenza di altre candidature nei termini previsti dalla legge”.  

“Faccio un passo indietro a testa alta, nella consapevolezza della mia correttezza e del lavoro svolto al servizio delle istituzioni. Continuerò a difendere le mie idee dal gruppo di Fratelli d’Italia e la mia onorabilità sociale e onestà personale, contro ogni eventuale forma di sciacallaggio, in tutte le sedi”, conclude Chiorino.  

Si è dimesso anche l’assessore al Comune di Biella, Cristiano Franceschini. “Ho comunicato al sindaco Marzio Olivero la decisione di rassegnare le mie dimissioni irrevocabili da assessore. È una scelta che assumo con responsabilità, mettendo al primo posto il Comune di Biella, la serenità dell’azione amministrativa e il rispetto verso il mio partito, Fratelli d’Italia”, scrive Franceschini. 

“Nelle ultime settimane – sottolinea in una nota – si è assistito a una polemica che ha oltrepassato ogni limite, trasformando una vicenda personale, affrontata con trasparenza e senza alcuna malizia, in un attacco mediatico costruito su insinuazioni e accuse prive di qualsiasi fondamento. Sono state usate parole gravi e inaccettabili, senza riscontro nei fatti, con l’unico obiettivo di delegittimare la mia persona e il lavoro svolto. Rivendico con fermezza la correttezza del mio operato: non vi è stato nulla di irregolare o opaco. Nel momento in cui sono venuto a conoscenza di elementi che prima ignoravo, ho agito subito, senza esitazioni, prendendo le distanze e assumendo le decisioni necessarie”. 

“Ho commesso una leggerezza, e me ne assumo la responsabilità. Per questo rivolgo le mie scuse ai cittadini. Non accetto però che si tenti di trasformare questa vicenda in uno strumento per infangare me e le istituzioni attraverso ricostruzioni distorte. Per questo mi tutelerò in tutte le sedi opportune, affinché la verità venga ristabilita – conclude Franceschini – lascio il mio incarico a testa alta, consapevole dell’impegno garantito in questi anni e del fatto che sono una persona perbene. Continuerò a difendermi con determinazione, contrastando ogni forma di strumentalizzazione”. 

Previous article
Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge
Next article
Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Celine Dion annuncia il ritorno sul palco, 10 concerti a Parigi

(Adnkronos) - Celine Dion torna con una serie di concerti a Parigi. Proprio nel giorno del suo 58esimo compleanno, la star ha annunciato in...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Attentato a Ranucci, la rivelazione di Giletti: “Attentatori dalla Campania, legati a camorra”

(Adnkronos) - Questa sera a Lo Stato delle Cose Massimo Giletti promette clamorose rivelazioni sull’attentato dello scorso ottobre al giornalista e conduttore di Report...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Sondaggio politico, Fratelli d’Italia stabile e Pd cresce

(Adnkronos) - Fratelli d'Italia è fermo, Pd e Movimento 5 Stelle crescono. E' la novità nel sondaggio Swg che oggi, 30 marzo, fotografa le...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Israele, sì alla pena di morte per terroristi: Knesset approva la legge

(Adnkronos) - Israele dice sì alla pena di morte per i terroristi. Il parlamento ha approvato in seconda e terza lettura il disegno di...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.