caso-di-meningite-in-provincia-di-firenze:-avviata-profilassi-per-familiari-e-conoscenti

FIRENZE – Caso di meningite (da meningococco B) per un residente di Pontassieve – in provincia di Firenze – che, al momento, è ricoverato in un presidio ospedaliero dell’Asl Toscana centro.

Lo fa sapere la stessa azienda sanitaria che ha avviato l’indagine epidemiologica e predisposto le misure di profilassi necessarie che hanno interessato i familiari, i conoscenti e i compagni di lavoro.

La meningite meningococcica di tipo B, spiegano i sanitari, è un’infezione batterica che può essere grave e che colpisce prevalentemente i bambini piccoli, gli adolescenti e i giovani adulti. In Toscana la vaccinazione è stata introdotta gratuitamente a partire dai nuovi nati del 2014 e per i soggetti a rischio (per gli altri è possibile accedere alla vaccinazione con una compartecipazione alla spesa). L’Asl ricorda che “la vaccinazione rappresenta la strategia più efficace per prevenire la meningite meningococcica”.

