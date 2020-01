‘Caso’ Douglas Costa: ora la Juve vuole di più. Per non cambiare il mercato

​​Douglas Costa sta rientrando, pian piano, nei meccanismi della ​Juventus. Il giocatore brasiliano, pungolato dai tifosi sui social per i troppi infortuni, ha servito l’assist a ​Ronaldo per la tripletta contro il Cagliari, ma non si è ancora ripreso una maglia da titolare che Sarri aveva disegnato addosso a lui a inizio stagione. “Avendo accumulato tanti giorni di inattività il recupero è più lento, dobbiamo usare mille cautele vista la fragilità di questo ragazzo, dobbiamo riportarlo in… continua a leggere sul sito di riferimento