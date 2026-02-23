caso-epstein,-arrestato-in-gran-bretagna-l’ex-ministro-e-ambasciatore-peter-mandelson

ROMA – La polizia britannica ha arrestato Peter Mandelson, ex ministro e diplomatico di spicco del Partito Laburista, nell’ambito di un’indagine legata alle sue presunte connessioni con il finanziere statunitense Jeffrey Epstein, condannato per gravi reati sessuali e traffico di minori. L’arresto è avvenuto a Londra, dove l’ex ambasciatore del Regno Unito negli Stati Uniti è stato preso in custodia con l’accusa di “cattiva condotta nell’esercizio di una funzione pubblica”. Il suo arresto segue quello di Andrew Mountbatten-Windsor nell’ambito della stessa inchiesta, anche se in quel caso l’ex principe è stato rilasciato dopo alcune ore di detenzione.

🚨 WATCH: The moment Peter Mandelson is arrested on suspicion of misconduct in public office pic.twitter.com/gOKlYeWhKN — Politics UK (@PolitlcsUK) February 23, 2026

“Mandelson- come si legge sul Corriere- è accusato di aver passato a Epstein informazioni riservate fra il 2009 e il 2010, quando era ministro nel governo di Gordon Brown: in particolare, il politico britannico avrebbe allertato il magnate americano sull’imminente piano di salvataggio dell’euro da 500 miliardi, oltre che su progetti di privatizzazioni e di politica fiscale. Tutte informazioni di cui Epstein potrebbe aver approfittato per fare soldi a palate: da parte sua, è venuto fuori che Mandelson aveva ricevuto pagamenti per 75 mila dollari dal finanziere”.

Secondo quanto confermato dalla Metropolitan Police, Mandelson, 72 anni, è stato portato in commissariato per essere interrogato dopo che Scotland Yard ha eseguito perquisizioni in due sue proprietà, a Camden e nel Wiltshire, nell’ambito della vasta indagine connessa ai cosiddetti ‘Epstein files’. Le accuse non riguardano reati di natura sessuale, ma la presunta condivisione di informazioni governative sensibili con Epstein durante il periodo in cui Mandelson era ministro degli Affari commerciali nel governo britannico tra il 2008 e il 2010.

