martedì, 24 Febbraio , 26

Antoci: “Con accordo colpiremo anche rotte cocaina verso porti Ue”

(Adnkronos) - "L’Ecuador si conferma uno dei principali...

Morto a 71 anni l’attore Robert Carradine, il ‘papà’ di Lizzie McGuire

(Adnkronos) - Addio a Robert Carradine, il papà...

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”

(Adnkronos) - "La pace alle condizioni dell'Ucraina". Così...

Ucraina-Russia, 4 anni di guerra: conflitto si misura in passi, la situazione sul campo

(Adnkronos) - Sono quattro anni oggi, martedì 24...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOCaso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione
caso-epstein,-ex-ambasciatore-britannico-mandelson-rilasciato-su-cauzione
Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caso Epstein, ex ambasciatore britannico Mandelson rilasciato su cauzione

Redazione-web
By Redazione-web

-

6
0

(Adnkronos) – E’ stato rilasciato su cauzione l’ex ministro ed ex ambasciatore britannico a Washington Peter Mandelson, arrestato lunedì con “il sospetto di cattiva condotta in un incarico pubblico” per via dei suoi legami con il finanziere pedofilo Jeffrey Epstein.  

Un portavoce della polizia metropolitana ha riferito nella notte che “un uomo di 72 anni è stato rimesso in libertà sotto cauzione mentre proseguono le indagini”. In una nota, la polizia precisa di non poter fornire ulteriori informazioni “per non pregiudicare l’integrità” del procedimento nei confronti di Mandelson, che respinge ogni accusa. 

 

Previous article
Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”
Next article
Kim Jong Un: contesto internazionale non fermerà ascesa Nordcorea

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Antoci: “Con accordo colpiremo anche rotte cocaina verso porti Ue”

(Adnkronos) - "L’Ecuador si conferma uno dei principali punti di partenza della cocaina diretta in Europa, con spedizioni verso i porti del Nord e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Morto a 71 anni l’attore Robert Carradine, il ‘papà’ di Lizzie McGuire

(Adnkronos) - Addio a Robert Carradine, il papà televisivo di Hilary Duff nella serie 'Lizzie McGuire', andata in onda nei primi anni 2000 su...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Von der Leyen in Ucraina con Costa: “Pace a condizioni Kiev”. Zelensky: “Putin ha fallito”

(Adnkronos) - "La pace alle condizioni dell'Ucraina". Così la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen oggi a Kiev insieme al presidente del...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ucraina-Russia, 4 anni di guerra: conflitto si misura in passi, la situazione sul campo

(Adnkronos) - Sono quattro anni oggi, martedì 24 febbraio, dall'invasione della Russia in Ucraina che ha determinato l'inizio di un logorante conflitto. L'"operazione speciale"...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.