caso-garlasco,-mamma-di-sempio:-“il-pompiere?-mai-visto-a-vigevano”

(Adnkronos) – La mamma di Andrea Sempio, Daniela Ferrari spiega oggi, giovedì 31 luglio, il suo rapporto con Antonio, l’ex vigile del fuoco, sentito dai carabinieri nella nuova inchiesta su Garlasco nel corso della trasmissione ‘Iceberg Lombardia’. L’intervista andrà in onda questa sera.

”’Allora, da quello che mi ricordo io, però a questo punto a me può venire un dubbio su qualsiasi cosa” dice la madre di Andrea Sempio nel corso del programma, condotto da Marco Oliva. “Io questa persona a Vigevano non l’ho mai incontrata. Ci siamo visti 3-4 volte, poi lui non abitava a Vigevano, non abitava a Gambolò. Abitava da tutta un’altra parte. Se mi avessero visto, che so, da tutt’un’altra parte può essere. E mi sembra strano che lui abbia detto che si ricorda di avermi visto a Vigevano quando a Vigevano non ci siamo mai visti. Perché a me sta cosa sembra strana. Non lo so cosa può aver detto, non lo so. Non ne ho idea, non ne ho idea”.

”Per Natale -spiega- ci siamo mandati gli auguri. L’ultima volta che l’ho incontrato fisicamente di persona è stato nel 2009. Che già non ci sentivamo più, perché lui aveva un’altra compagna, al funerale di sua mamma qua a Garlasco”. E alla domande se lui ci provasse dice: ”Questo è uno che ci provava con tutte, da 0 a 90 basta che respirano. Ma sì, è sempre stato così. Perché poi lui è convito di essere bellissimo, intelligentissimo… Anche se dovessero trovare dei messaggi di lui che fa delle provocazioni, trovano anche le mie risposte. L’unica cosa sicura è che sono andata a Gambolò, sono tornata alle 10 meno 10 e mio figlio era in casa. E su questa cosa non ci piove”.