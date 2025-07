caso-garlasco,-mamma-sempio:-“andrea-da-innocente-ha-perso-casa-e-rischia-il-posto-di-lavoro”

(Adnkronos) – “Mio figlio è innocente, non può avere lasciato impronte di sangue nella casa dei Poggi, perché non è andato lì ad ammazzare Chiara Poggi”. A dirlo e ribadirlo in una lunga intervista questa mattina durante la puntata di ‘Morning News’, in diretta su Canale 5, è Daniela Ferrari, la mamma di Andrea Sempio, indagato per l’omicidio di Garlasco.

“Stavo guardando la televisione, sono uscita di mia iniziativa di casa e sono venuta qua davanti perché sono stufa di sentire tante cose non vere, specialmente senza che vengano fatte verifiche”, ha esordito Ferrari, lamentando che “dopo 151 giorni di fango addosso, con mio figlio che tutti i minuti è in televisione, siamo veramente stanchi. È solo indagato e lo danno già per certo assassino”. Dal 27 febbraio, quando Sempio ha scoperto di essere nuovamente indagato dalla procura di Pavia per l’omicidio della sorella del suo amico, “la nostra vita non va avanti, è bloccata dal 27 febbraio, non possiamo fare un programma. Ai domiciliari adesso ci siamo noi, perché ogni volta che esci sai che potresti trovarti lì un giornalista. Questa cosa è pesante”, ha detto la madre, assicurando a più riprese che “sia io che mio marito che mio figlio abbiamo sempre detto la verità: mio figlio non è andato ad ammazzare Chiara Poggi. Basta”.

Per tirare avanti “l’unica forza che abbiamo è che mio figlio è innocente. E’ l’unica cosa che ci tiene in piedi. E speriamo che questa storia finisca il più presto possibile, perché ci stiamo rimettendo tutti in salute”. Andrea Sempio è tornato a vivere con i genitori, perché “il padrone di casa gli ha detto che aveva messo in vendita la casa e che aveva due mesi per lasciarla”. Una decisione che per la mamma dell’indagato è “assolutamente” collegata alla risonanza dell’inchiesta sull’omicidio. Indagine che “di sicuro avrà anche degli effetti anche sul posto di lavoro. Adesso Andrea sta facendo le ferie e vedremo andando avanti se riuscirà a conservare il posto di lavoro. Me lo auguro, perché è dura da sopportare che una persona che da innocente perda la casa e rischi di perdere il posto di lavoro, senza aver fatto niente”.