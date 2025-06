caso-garlasco,-tajani:-“le-indagini-si-riaprono-in-silenzio”

ROMA – “Come Forza Italia abbiamo sempre sostenuto che il processo non può essere mai un processo mediatico e che serve riservatezza. Abbiamo insistito sull’uso illegittimo delle intercettazioni, di un abuso delle intercettazioni e delle troppe notizie che escono dai palazzi di giustizia, non sempre sono fondate. Anche chiudere processi per poi riaprirli è un fatto che crea una grande confusione nell’opinione pubblica. Si dà un senso di incertezza del diritto. Forse, prima di comunicare che si riapre un processo, bisogna riflettere e vedere se ci sono tutti gli elementi per farlo. Altrimenti il cittadino non capisce più cos’è la certezza del diritto, questo è il vero problema. Ecco perché noi insistiamo sulla riforma della giustizia, ecco perché diciamo che la questione giustizia tocca tutti e non è una questione di partiti. Poi c’è il grande tema della giustizia civile che arreca danni enormi alla nostra economia con la sua lentezza, sono danni del 2-3% del PIL”.

Lo ha detto Antonio Tajani, vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, e Ping Pong, Rai Radio1. “La persona che è stata assassinata è pure vittima, non può diventare vittima due volte: dell’omicidio ma anche della damnatio memoriae. Come se fosse colpevole di chissà che cosa, questo non è assolutamente giusto, quindi bisogna sempre quando si fanno delle indagini, se si devono riaprire, si riaprono in silenzio con grande discrezione. Poi se ci sono prove certe allora si può dare la notizia. E poi si fa notizia sulla vittima, che non si può difendere, come non può smentire: mi pare anche che dalla parte della stampa dovrebbe esserci un po’ più di prudenza perché c’è sempre il rispetto della persona come elemento fondamentale”, aggiunge.

