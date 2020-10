AGI – Piccolo incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo – viene riferito – è caduta sulla caviglia dell’avvocato del segretario leghista che è stata soccorsa da sanitari che le hanno portato del ghiaccio. A fine udienza la legale si è allontanata su una sedia a rotelle dopo l’infortunio. Bongiorno ha annunciato una interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari.

L’episodio è stato denunciato anche dal segretario leghista Matteo Salvini: “Ditemi se vi sembra una cosa normale. Ne chiederemo conto al ministro” della Giustizia.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Caso Gregoretti, Bongiorno colpita da una lastra di marmo in aula proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento