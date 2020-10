Caso Inter-Juve, Orsato e Valeri eludono le domande de Le Iene: i dettagli

Questa sera, in occasione del programma Le Iene, si è tornati a parlare del caso Inter-Juve, match di campionato andato in scena nel 2018. In quella occasione è finito al centro della polemica un episodio che ha visto protagonista Pjanic, allora centrocampista bianconeri. Questi si era reso protagonista di un fallo ai danni dell’avversario ma mai sanzionato. In quella occasione era procuratore FIGC, Giuseppe Pecoraro ha poi richiesto le immagini e gli audio dello scambio tra arbitro e Var relativi all’episodio in questione. Immagini arrivate in ritardo e senza audio. Questa è stata poi la polemica innescata.

Inter-Juve, la reazione di Orsato e Valeri

Diversi i commenti arrivati alla questione. Dalle parole dello stesso Pecoraro al commento di Rizzoli, attuale responsabile e designatore della CAN A. Entrambi raggiunti dai microfoni de Le Iene (QUI per le parole di Pecoraro) (QUI per le parole di Rizzoli) hanno commentato quanto accaduto fuori ed in mezzo al campo nel 2018. I microfoni della nota trasmissione televisiva hanno, poi, raggiunto Orsato e Valeri. Il primo era arbitro di quel match mentre il secondo svolgeva il ruolo di uomo Var. Entrambi, però, hanno eluso il microfono del giornalista ed hanno deciso di non rilasciare alcuna dichiarazione sulla questione

