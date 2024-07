Caso Joly, La Russa condanna gli aggressori ma “lui non era lì per caso”

ROMA – “Condanna totale” e “nessuna giustificazione” per chi ha preso parte all’aggressione di Andrea Joly, il giornalista vittima di pestaggio fuori dal circolo Asso di Bastoni a Torino, ma…”ci vorrebbe più attenzione da parte dei giornalisti”. Queste le parole del presidente del Senato, Ignazio La Russa, il intervenuto sul caso Joly, sollecitato dai cronisti, nel corso della Cerimonia del Ventaglio a Palazzo Madama.

“Da parte mia c’è la assoluta e totale condanna per l’aggressione del giornalista de La Stampa a Torino da parte di alcuni esponenti di Casapound. Detto questo, ritengo che ci vorrebbe più attenzione da parte dei giornalisti nell’uso di questi metodi, visto che ho sentito che il giornalista non si era dichiarato. Ma questo non giustifica la violenza”. Così nel dettaglio ha parlato il presidente del Senato, Ignazio La Russa nel corso della cerimonia del ‘Ventaglio’, a Palazzo Madama. “Non sto giustificando niente, credo siano estremamente colpevoli- ha ribadito poco dopo- ma non credo però che il giornalista passasse lì per caso“.

Sollecitato poi dai cronisti sulle sorti di Casapound, movimento a cui appartengono i 4 indagati del pestaggio, il Presidente del Senato preferisce puntualizzare: “Non tocca a me decidere” sull’eventuale scioglimento del movimento. “C’è una legge precisa, un percorso. Quando quel percorso fosse a compimento, se le risultanze fossero tali…”. Così presidente del Senato, Ignazio La Russa, intervenendo alla Cerimonia del Ventaglio, a palazzo Madama, in sala Koch. E ancora “Lo scioglimento è una cosa seria, che va oltre il singolo episodio“, ha precisato La Russa, che ha concluso: “Casapound? Può esserci una valutazione, quando la faranno, la leggerò”.

