Antonello Perillo, direttore del TgR Rai, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’. Queste le sue parole raccolte dalla nostra redazione: “Sinceramente trovo folle che il giudice sportivo non abbia riconosciuto al Napoli la sussistenza della forza maggiore. Può piacere o meno al mondo del calcio, però esiste un’autorità sanitaria che può emanare delle decisioni a tutela della salute pubblica, la stessa autorità che ha intimato al Napoli di non partire per Torino.

Ammesso e non concesso che io possa pensare di far rientrare tutto il gruppo di lavoro, se l’ASL mi dice di no io non posso in nessun modo disattendere un ordine del genere. Rischierei un illecito penale! In un momento storico come questo il mondo del calcio deve capire come adeguarsi. Ok, il protocollo sembra un giusto compromesso, ma se interviene una ASL e in particolare l’ASL della regione più colpita dal covid come si può dar torto al Napoli?”

Clicca qui per restare sempre aggiornato sul Calcio Napoli

The post Caso Juve-Napoli, il direttore TGR a gamba tesa sul giudice: “Decisione folle, vi spiego…” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento