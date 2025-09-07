caso-kiss-cam-al-concerto-dei-coldplay,-kristin-cabot-divorzia-dal-marito

ROMA – Il caso della kiss cam al concerto dei Coldplay ha tenuto banco per tutta l’estate facendo diventare virale la coppia inquadrata senza preavviso al Gillette Stadium di Foxborough, nel Massachusetts: il Ceo di Astromer, Andy Byron, e superiore della collega, Kristin Cabot. Entrambi ormai ex dell’azienda.

Il Daily Mail, ripreso da diversi media internazionali, fa sapere che la donna ha chiesto il divorzio dal marito: Andrew Cabot, ricco erede della famiglia fondatrice del colosso del rum Privateer. Secondo i documenti citati dal sito, l’udienza sul caso si terrà il 26 novembre.

UNA COPPIA GIÀ IN CRISI. L’EX MOGLIE DI LUI: “NON È ESATTAMENTE IL MARITO IDEALE. A LUI INTERESSANO SOLO I SOLDI”

La coppia sarebbe già stata in crisi da tempo e lo scandalo virale sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Nessuna sorpresa insomma per la controparte. E, confermarlo è la seconda (ex) moglie) di Cabot. Al Daily Mail, Julia racconta: “Ho mandato un messaggio ad Andrew subito dopo l’accaduto e lui mi ha detto: ‘La sua vita non ha niente a che fare con me'”. La donna continua, lasciando un suo parere: “Non è esattamente il marito ideale, anche se neanche lei sembra la moglie dei sogni. Lui se l’è cercata, gli interessano solo i soldi”. Per lei, infatti: “Quello che dai, ricevi. Personalmente, non credo che Andrew sia ferito nei sentimenti. È solo imbarazzato, e basta”.

UN MOMENTO DIVENTATO VIRALE SU SOCIAL E TV

E, in effetti, la portata dell’episodio è stata enorme. Chiunque abbia un account su una piattaforma social o abbia visto programmi giornalistici ha saputo del fatto. Era il 16 luglio, la telecamera inquadra Byron e Cabot abbracciati, loro si rendono conto di quanto sta accadendo e in pochi secondi si allontanano l’uno dall’altra. In uno stadio colto di sorpresa, persino Chris Martin dei Coldplay ha commentato in maniera imbarazzata: : “Guardate questi due, o hanno una storia o sono solo molto timidi”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it