ROMA – “È un attacco diretto al Presidente della Repubblica e non si è mai visto nel giorno della festa della Repubblica. Mi auguro che Matteo Salvini prenda al più presto le distanze da quanto affermato Borghi”. Lo ha detto la segretaria del Pd Elly Schlein, in una intervista a Zona Bianca su Retequattro che andrà in onda stasera.

“Uno dei motivi per cui noi ci stiamo opponendo alla riforma del premierato è che, oltre a indebolire il Parlamento e quindi la democrazia, indebolisce anche i poteri del Presidente della Repubblica. Questo per noi è sbagliato perchè se c’è una figura che ha garantito la stabilità e la credibilità internazionale del Paese anche in anni di navigazione difficile e crisi nera della politica, è stata proprio la figura del Presidente della Repubblica. Noi siamo per confermarne i poteri e non vederli indeboliti da questa riforma”.

L'articolo Caso Lega-Mattarella, Schlein: "Attacco diretto, mai visto il 2 giugno". Bonelli: "Via Salvini dal governo" proviene da Agenzia Dire.

