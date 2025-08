Caso Lookman, i tifosi dell’Inter si dividono sui social: “C’è di meglio”, “Alzate l’offerta”

(Adnkronos) – Il caso Lookman accende il mercato e il dibattito social tra i tifosi dell’Inter e dell’Atalanta. L’attaccante nigeriano ha manifestato con chiarezza l’intenzione di lasciare il club bergamasco: “Dopo tre anni meravigliosi a Bergamo, penso sia arrivato il momento giusto per voltare pagina e affrontare una nuova avventura”. Così è iniziato il tira e molla tra i due club: l’Inter ha recapitato un’offerta ufficiale alla Dea, di 45 milioni bonus inclusi, rifiutata. Un ‘no’, quello dei bergamaschi, che ha irrigidito i rapporti.

Marotta, presidente e ad dell’Inter, potrebbe formalizzare una nuova offerta nei prossimi giorni, ma se la richiesta dell’Atalanta dovesse rialzarsi si potrebbe arrivare a una rottura definitiva. Quali sono però le posizioni dei tifosi sulla vicenda? Basta fare un salto su X per comprendere i termini della discussione.

Qualche tifoso dell’Inter non si fossilizza sul nigeriano: “Trovo Lookman un ottimo calciatore. Ottimo. Ma il mondo del calcio non si ferma a lui. C’è altro in giro. Molto altro. Poi ciascuno la pensi come meglio crede”. Altri rincarano la dose: “Trovi un giocatore arrivato dall’Atalanta che si sia ripetuto per rendimento nelle sue nuove squadre? Mi auguro non sia il caso di Lookman. C’è sempre una prima volta, ma questo travaglio di mercato ha stufato e io andrei su altro”. Altri ne fanno una questione tattica: “Nel dettaglio, se l’idea è il 3-4-2-1, nella casella di Lookman abbiamo già Thuram, Bonny, Zalewsky, Luis Enrique e Mikitaryan. Per me servirebbe di più un mancino per l’altra casella dietro alla punta”. Altri sono invece per rivedere la proposta verso l’alto: “Abbiamo incassato 9 milioni per Buchanan, a quanto pare 6 per seba Esposito. Alziamo l’offerta”.

Molti tifosi stanno dalla parte dell’Atalanta e giudicano sbagliato il comportamento del giocatore: “Dopo il post di Lookman – scrive qualcuno – fossi in Percassi aumenterei la richiesta da 50 mln a 60 mln”. Qualcuno commenta invece analizzando la questione visto lo stato delle cose: “Andrebbero contro loro stessi, un giocatore che vuole andare via ma che loro non ascoltano farebbe male solo alla squadra, perché non renderebbe al meglio e quindi potrebbero anche perdere punti”.