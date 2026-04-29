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Caso Minetti, il presidente dell’Anm: “Giusto fare chiarezza, attendiamo gli esiti”
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Caso Minetti, il presidente dell’Anm: “Giusto fare chiarezza, attendiamo gli esiti”

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ROMA – “Io direi che su queste vicende è giusto porre la massima attenzione, giusto fare chiarezza nell’interesse comune, nell’interesse di tutti. Il Presidente Mattarella ha chiesto degli approfondimenti, sono tuttora in corso, attendiamo gli esiti. Non è il momento delle valutazioni e sarebbe inopportuno quanto mai ogni commento da parte mia al riguardo”. Lo dice il presidente dell’Anm Giuseppe Tango al termine dell’incontro al ministero della Giustizia con il ministro Carlo Nordio e Francesco Greco (Consiglio Nazionale Forense) a chi gli chiede del caso della grazia a Nicole Minetti. Quando gli viene fatto notare che ieri la premier Giorgia Meloni ha puntato i riflettori sulle verifiche dei magistrati, Tango risponde: “Torno a dire: ci sono degli approfondimenti in corso e qualsiasi commento ulteriore davvero sarebbe inopportuno da parte mia”.

TANGO: CON NORDIO RIANNODATI FILI, DOPO REFERENDUM SI VOLTA PAGINA

“È andata bene, nel senso che in un dialogo assai costruttivo, in una cornice assai cordiale, si è tornato finalmente a trattare dei temi della giustizia, dei problemi reali che affliggono il sistema giustizia a cui bisogna dare risposte altrettanto concrete. La cornice era assolutamente cordiale e di un tono veramente costruttivo. Quindi sono fiducioso. Dopo la bufera referendaria è anche ora di voltare pagina e quindi di riannodare quei fili”.

Dopo l’incontro in via Arenula, durato due ore, il presidente Anm Giuseppe Tango, a capo della delegazione dell’Associazione delle toghe, spiega: “Per prima cosa abbiamo esposto le nostre preoccupazioni e tutte le nostre proposte riguardo alla stabilizzazione degli addetti all’Ufficio per il Processo, al rinvio della riforma del GIP collegiale; ci siamo soffermati sulla gravissima situazione delle carceri e ovviamente sulla mancanza di risorse”. Ma c’è stata un’apertura da parte del Ministro sui temi che avete trattato? Tango risponde: “Ovviamente loro sono stati in una postura di ascolto. Questo è stato soltanto un primo incontro, il primo speriamo di tanti in cui possiamo approfondire, meglio dettagliare tutte le nostre proposte, avere un confronto franco e leale su questi temi; ma in molti dei temi che abbiamo posto all’attenzione del Ministro si è registrata sicuramente un’apertura”. Quanto al tema della depenalizzazione, il numero uno Anm spiega che nel corso dell’incontro Nordio “effettivamente ha chiesto eventualmente di confrontarci anche su questo tema, ma non era esattamente l’argomento all’ordine del giorno, non fa parte sicuramente delle nostre priorità. Noi siamo pronti a dare il nostro contributo”.
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